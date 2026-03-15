La pioggia non rovina la Sfilata di Mezza Quaresima ecco i vincitori - Foto e video

Nonostante la pioggia, molte persone si sono radunate lungo viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo per partecipare alla Sfilata di Mezza Quaresima domenica 15 marzo. Durante l’evento, carri decorati hanno sfilato tra musica e coriandoli, animando il centro città. La manifestazione si è svolta senza interruzioni, con i partecipanti e gli spettatori presenti sotto la pioggia. Sono stati annunciati i vincitori della sfilata.

L’EVENTO. Tanta gente lungo viale Papa Giovanni XXIII a Bergamo nonostante la pioggia. Musica e coriandoli lungo tutto il corteo dei carri che hanno colorato il centro città nel corso del pomeriggio di domenica 15 marzo. Premiata come sempre la fantasia, in serata il rogo e i tradizionali fuochi d'artificio. Decine di migliaia di persone si sono riversate in strada a Bergamo nonostante la pioggia di domenica 15 marzo, per assistere alla grande parata della Mezza Quaresima fra colori e tradizioni. Carri, maschere e gruppi di ogni tipo e provenienti da tutta l’Italia, ma rappresentativi anche delle principali comunità straniere presenti a Bergamo: da quella cinese a quella ucraina fino a quella boliviana. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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