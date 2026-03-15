La Penna torna ad arbitrare dopo il disastro di Inter Juve | non sono mancate le polemiche neanche in Pisa Cagliari Cosa è successo

Dopo il disastro di Inter-Juve, un arbitro torna in campo per dirigere una partita, suscitando immediatamente polemiche tra tifosi e addetti ai lavori. La sfida tra Pisa e Cagliari si è aggiunta alle controversie, con diverse opinioni divise sulla sua gestione. La decisione di riprendere l’attività arbitrale ha generato discussioni anche sui social e tra gli osservatori.

La Penna torna ad arbitrare dopo il disastro di Inter Juve e non sono assolutamente mancate polemiche. Cosa ha fatto il direttore di gara. Il Pisa conquista una vittoria schiacciante superando il Cagliari in una sfida caratterizzata da un’intensità agonistica fuori dal comune. In un palcoscenico così infuocato, la gestione della gara è stata affidata a La Penna, la cui direzione è finita inevitabilmente sotto la lente d’ingrandimento per la quantità di episodi determinanti da gestire. La partita si sblocca immediatamente a causa di un episodio nell’area sarda. All’ottavo minuto, La Penna assegna con grande sicurezza un calcio di rigore in favore dei toscani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - La Penna torna ad arbitrare dopo il disastro di Inter Juve: non sono mancate le polemiche neanche in Pisa Cagliari. Cosa è successo Articoli correlati Leggi anche: Inter Juventus, La Penna torna ad arbitrare in Serie A dopo il caso Bastoni Leggi anche: La Penna torna ad arbitrare dopo Inter-Juventus: dirigerà una partita di Serie B, come Piccinini Aggiornamenti e contenuti dedicati a Inter Juve Temi più discussi: Arbitri: La Penna torna in Serie A dopo il caso Inter-Juve; Intanto l’arbitro La Penna torna in Serie A dopo un mese da Inter-Juve; Ma avete visto chi torna ad arbitrare?; La Penna torna ad arbitrare dopo le polemiche di Inter-Juve. Pisa-Cagliari, moviola: La Penna torna un mese dopo caso Bastoni, due rossi e stavolta la simulazione la vedeLa prova dell’arbitro Federico La Penna di Roma all’Arena Garibaldi nel match della 29esima giornata di serie A Pisa-Cagliari analizzata ai raggi X ... sport.virgilio.it La Penna torna ad arbitrare un match di Serie A dopo i fatti di Inter-Juventus. I bianconeri ritrovano Rapuano che sarà IV uomo a UdineFederico La Penna tornerà ad arbitrare un match di Serie A dopo quanto accaduto in Inter-Juventus dello scorso 14 febbraio. L'arbitro della sezione di Roma 1 dirigerà la sfida tra ... tuttojuve.com A turno Napoli, Milan, Inter e Juve hanno protestato per le decisioni arbitrali. Tutte pronte a diffondere dossier veri o presunti. Pur in una stagione in cui arbitri (e cosa più grave varisti) hanno sbagliato troppo, atteggiarsi a uniche vittime fa ridere. x.com INTER, JUVE, ROMA: È STATO BELLO (O BRUTTO) MA TRA QUALCHE MESE DOVREMO SALUTARCI https://youtu.be/8yiAwekMX1o facebook