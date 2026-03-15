La paura delle telecamere lo spumante in diretta e l' ultimo tg | Franceschini racconta la ‘sua’ Telestense

Telestense chiude i battenti, segnando la fine di una presenza storica per la provincia. La televisione locale, che ha accompagnato i ferraresi con notizie e volti noti negli ultimi anni, cessa le trasmissioni. Tra le immagini che sono rimaste nella memoria ci sono momenti di telecamere spente, brindisi in diretta e la quotidianità del telegiornale. La chiusura segna un cambiamento nel panorama mediatico locale.

I ricordi di uno dei volti più noti dell’ex emittente locale: “Un nuovo canale a Ferrara? Sarebbe bello, ma.” Addio a Telestense. Addio alla televisione locale e a tante facce che, nel corso degli ultimi anni, hanno tenuto compagnia e informato i ferraresi nei pomeriggi e nelle serate sul divano di casa. Tra telegiornali e programmi sportivi, uno dei volti simbolo è stato sicuramente quello di Nicola Franceschini, ex dipendente dell’emittente e oggi tornato alla sua originaria passione: la radio. Sguardo, dunque, rivolto al futuro, ma con il cuore che ancora batte per quel nome che, nell’immaginario popolare, lo ha ‘marchiato’ forse per sempre. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati La Via Appia racconta la sua storia attraverso i vini: via all'ultimo convegnoBRINDISI - L'Aps Brindisi e le Antiche Strade, nell'ambito delle attività dell'Accademia degli Erranti, del programma "Riusa Brindisi - Case di... Leggi anche: Ferrara perde la sua Tv. Telestense in liquidazione. Nominato il curatore