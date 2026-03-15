Nella settimana appena terminata, diversi gruppi femministi hanno organizzato manifestazioni nelle principali città italiane in occasione dell’8 marzo. Durante gli eventi, sono stati discussi temi legati al linguaggio e alla rappresentazione delle donne, con particolare attenzione all’uso di determinati termini. Tra le riflessioni emerse, si è parlato anche della parola “donna” e della sua adeguatezza, mentre è stato evidenziato che la volgarità viene considerata più accettabile nel discorso pubblico.

La settimana appena conclusa è stata una settimana di passione e attivismo per tutte quelle realtà che gravitano intorno alla figura della donna, che ha visto mobilitazioni nelle principali città italiane dei movimenti femministi per la ricorrenza dell’8 marzo. I cortei, come ormai abitudine, non sono stati esenti da slogan violenti e linguaggio aggressivo, in particolare quello di Roma di “Non una di meno”, dove sono stati intonati cori da anni di piombo, compreso l’invito a chiudere «col fuoco» la sede della onlus Pro Vita e Famiglia, vandalizzata e presa d’assalto decine di volte nel tempo e in almeno un’occasione anche oggetto di lancio di un oggetto incendiario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - La parola “donna” non va bene, la volgarità sì: riflessioni sul vocabolario transfemminista

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