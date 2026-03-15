La Cmc ha avviato una nuova fase con l'obiettivo di mantenere vivo il suo nome, mentre la dirigenza annuncia un fatturato stimato di 500 milioni di euro. Il rappresentante dell’azienda sottolinea che non si tratta di un'acquisizione di una semplice cooperativa, ma di un’istituzione con una lunga tradizione che si intende preservare e valorizzare sia in Italia sia all’estero.

Costa "Non abbiamo acquistato una semplice impresa cooperativa, siamo subentrati in una tradizione e in una storia che vogliamo portare avanti nel migliore dei modi tenendo alto il nome della Cmc in Italia e nel mondo, perché è in tutto il mondo che Cmc è una realtà conosciuta e apprezzata". Antonio Politano, Ceo di Cmc Ravenna Spa, 58 anni, natali catanzaresi, in questa intervista traccia la rotta di quella che, prima di finire in concordato preventivo, è stata la maggiore impresa cooperativa edile della città e che nel giugno scorso è entrata nell’orbita di Finres, sede legale a Firenze, che si è aggiudicato all’asta il ramo d’azienda di Cmc per 17,5 milioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La nuova vita della Cmc: "Terremo alto il suo nome . Stimiamo 500 milioni di ricavi"

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