Nella partita contro il Lecce al Maradona, Matteo Politano ha segnato un gol e fornito un assist, contribuendo alla vittoria della squadra. L’esterno azzurro ha mostrato una prestazione importante, determinando l’esito dell’incontro con la sua presenza in campo. La sua serata è stata definita “magica” dai commentatori, grazie alle azioni decisive che hanno permesso alla squadra di ottenere i tre punti.

Serata magica per l’esterno azzurro Matteo Politano, che con gol e assist guida gli azzurri alla vittoria sul Lecce di Eusebio Di Francesco. Sui due gol ha messo la firma Matteo Politano, sicuramente il migliore in campo. Sul primo ha sfruttato un’apertura geniale di Gilmour per offrire una palla deliziosa a Hojlund, il secondo lo ha firmato con il solito sinistro. Con la sua rete il Napoli è salito a 19 marcatori diversi in campionato, nessuno ha fatto meglio nei cinque top campionati europei. Una liberazione per Conte, che ha tagliato quota 600 punti in Serie A, ma anche per lo stesso Matteo, che è tornato a segnare quasi un anno dopo. Ma soprattutto tre punti che pesano tantissimo per la classifica. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - La notte magica di Matteo Politano

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