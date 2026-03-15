La NORD APPLAUDE IL DIFENSORE Striscione in curva | Bastoni orgoglio nostro

In curva Nord a Milano, durante la partita, viene esposto uno striscione con la scritta

MILANO Minuto quattordici del primo tempo, uno striscione viene “steso” in curva Nord con tre sole parole: “Bastoni orgoglio nostro”. Parte un lungo applauso, poi i cori in favore del difensore nerazzurro arrivano anche da altri settori di San Siro. Il giocatore, tenuto a riposo non avendo smaltito i postumi della contusione alla tibia rimediata nel derby, si alza dalla panchina e ringrazia, apprezzando il pensiero dei propri tifosi, dopo i fischi che da Inter-Juventus del 14 febbraio (e dall’episodio della simulazione in cui Kalulu venne ingiustamente espulso) lo perseguitano in vari stadi. Tra l’altro Bastoni, suo malgrado, è stato... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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