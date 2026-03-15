La Nazionale di volley femminile torna a Novara | il 15 maggio test con la Francia

La nazionale italiana di volley femminile torna a giocare a Novara il 15 maggio, con un test contro la Francia. Per il terzo anno consecutivo, il Pala Igor ospiterà questa partita, segnando l'inizio della stagione per la squadra allenata da Julio Velasco. L’evento coinvolge direttamente le atlete e il pubblico locale, che potrà assistere alla sfida.

Per il terzo anno consecutivo, infatti, il Pala Igor terrà a battesimo la stagione della nazionale italiana femminile allenata da Julio Velasco. Una tradizione avviata proprio dopo l'arrivo in panchina del tecnico argentino, che nel 2024 ha dato il via a un ciclo d'oro che in due anni ha portato al doppio trionfo in Volley Nations League e agli storici ori alle Olimpiadi e ai Mondiali. Il prossimo 15 maggio, alle 21, la Nazionale di Julio Velasco affronterà la Francia in un test match di alto livello, pronto a coinvolgere il pubblico del Palasport novarese. "Il legame tra la città di Novara e i grandi eventi è sempre più stretto -... 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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Tutto quello che riguarda La Nazionale di volley femminile torna...

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