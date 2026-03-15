La NASA ha inviato nello spazio due sonde gemelle con l’obiettivo di indagare le cause della perdita dell’atmosfera di Marte. Secondo gli studi, il pianeta potrebbe aver avuto fiumi, laghi e forse anche oceani miliardi di anni fa, offrendo un’immagine di un passato molto diverso rispetto allo stato attuale. Le sonde analizzeranno i dati per capire meglio questa trasformazione.

Per miliardi di anni Marte potrebbe essere stato molto diverso da come lo vediamo oggi. Gli scienziati ritengono che il pianeta avesse fiumi, laghi e forse persino oceani. L’atmosfera era più densa e il clima molto più caldo rispetto all’ambiente freddo e arido che conosciamo oggi. Oggi, invece, Marte è un mondo gelido e quasi privo d’aria. La sua atmosfera è estremamente sottile e la maggior parte dell’acqua superficiale è scomparsa da tempo. Ma cosa è successo davvero al Pianeta Rosso? Una nuova missione della NASA potrebbe finalmente aiutare a rispondere a questa domanda. Secondo molti ricercatori, il principale responsabile della trasformazione di Marte sarebbe il vento solare. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - La NASA lancia due sonde gemelle per scoprire perché Marte ha perso la sua atmosfera

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