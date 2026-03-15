Recentemente, il Financial Times ha rivelato l’esistenza di una stazione a onde corte chiamata V32, che ha iniziato a trasmettere messaggi codificati in farsi verso l’Iran poco dopo l’inizio delle operazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Israele contro Tehran il 28 febbraio 2026. Gorelick ha commentato la questione, parlando di una possibile cooperazione tra i due paesi nel settore dell’intelligence.

Alcuni giorni fa il Financial Times ha riportato l’esistenza di una misteriosa stazione a onde corte denominata “V32”, che ha iniziato a trasmettere messaggi codificati in farsi verso l’Iran poco dopo l’inizio delle operazioni militari congiunte di Usa-Israele contro Tehran il 28 febbraio 2026. Diversi esperti hanno evidenziato come con molta probabilità la stazione radio sia impiegata da Stati Uniti eo Israele per comunicare clandestinamente con le proprie reti di agenti all’interno della repubblica islamica. L’articolo del FT non è il primo a squarciare il velo di segretezza che sempre circonda le attività d’intelligence; negli ultimi giorni sono emerse infatti, seppur in maniera frammentaria, diverse informazioni relative alle attività condotte dalle agenzie di intelligence di Usa e Israele dall’inizio del conflitto. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La misteriosa stazione V32 e la cooperazione d’intelligence Usa-Israele. Parla Gorelick

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