La Messana ci mette il cuore e strappa il pareggio a Gioiosa Marea

La Messana ha conquistato un pareggio 1-1 contro il Gioiosa Marea nella 26ª giornata del campionato di Eccellenza. La squadra ha raggiunto il risultato in rimonta, giocando fuori casa. La partita si è conclusa con un punto per entrambe le squadre, evidenziando l’equilibrio tra le due formazioni.

Nella partita del ritorno in panchina di Giuseppe Cosimini, i giallorossi sono andati a segno con Cannavò, riequilibrando la situazione La Messana ha pareggiato (1-1) in rimonta sul campo del Gioiosa nella 26^ giornata del campionato di Eccellenza. Giallorossi subito pericolosi con una doppia occasione: cross di Fragapane e colpo di testa di Gueye che Paterniti salva sulla linea, poi l’estremo difensore respinge anche il tiro di Gazzè dal limite. Rete annullata a Cannavò per una posizione di fuorigioco. Rispondono i padroni di casa con il tiro a giro di Granata sul fondo. Al 30’ buona opportunità per i tirrenici. Muschio penetra in area, ma Ferrara è perfetto in uscita sul pallone. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Articoli correlati

“A Nascitura”, Gioiosa Marea diventa Presepe viventeUn evento molto sentito e partecipato, reso speciale dalla straordinaria adesione della comunità locale: uomini, donne e bambini vestiranno i panni...

Eccellenza, la Messana non va oltre il pareggio contro l’AvolaLa Messana ha pareggiato 0 a 0 contro l’Avola nella 1^ giornata di ritorno del campionato di Eccellenza.

Aggiornamenti e notizie su Gioiosa Marea

Temi più discussi: La Polisportiva Gioiosa si presenta in 7 contro il Vittoria, siamo stati aggrediti negli spogliatoi; ECCELLENZA/B – Messana: il solito Cannavò agguanta il pareggio nel finale. Termina 1-1 il derby con la Polisportiva Gioiosa. Tabellino.; L'Editoriale / SS113 - Torre Ciavole e Gioiosa Marea: dieci giorni alla riapertura? Sì, ma tra anarchia e labirinti collinari; Cosimini torna all’opera per Polisportiva Gioiosa – Messana.

La Messana ci mette il cuore e strappa il pareggio a Gioiosa MareaNella partita del ritorno in panchina di Giuseppe Cosimini, i giallorossi sono andati a segno con Cannavò, riequilibrando la situazione ... today.it

La Messana strappa il pari in rimonta a Gioiosa. Decisivo capitan CannavòIl Cosimini bis riparte con un pareggio da Gioiosa Marea. Non riesce a sbloccarsi la Messana, che rischia anche la beffa contro la Polisportiva: nel primo tempo annullata una rete apparsa regolare a ... messinasportiva.it

Dalle 15.00 in diretta dal Comunale di Gioiosa Marea. #messana1966 #messana60 facebook