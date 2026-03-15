La Mare si prepara a scendere in campo con la decisione di rendere le trasferte libere. Gli annunci della vigilia avevano generato attese tra i tifosi e, alla fine, i fatti hanno confermato questa scelta. La situazione riguarda le modalità di partecipazione alle prossime partite lontano da casa, con un cambiamento rispetto alle regole precedenti. La decisione si applica alle trasferte del campionato in corso.

Gli annunci della vigilia avevano creato aspettative e i fatti non hanno deluso. Quando Cesena e Frosinone sono entrate in campo, ad accogliere le squadre c’era l’intera Curva Mare colorata (si fa per dire, visto che il bianconero d’ordinanza non è mai in discussione) da una coreografia ispirata all’attuale ‘battaglia’ portata avanti da gruppi ultras di tutta Italia, quella legata alla petizione in relazione alla quale è stata avviata una raccolta firme che a livello nazionale punta a raggiungere almeno 50.000 adesioni. Tra i sette punti in questione ne spicca uno da anni al centro delle rivendicazioni del mondo delle curve: trasferte libere. Ed è proprio a questo argomento che è stata dedicata la coreografia, caratterizzata da giganteschi ‘lenzuoli’ nel quali erano raffigurati bus, pulmino, treno, nave e aereo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Mare scende in campo: ’Trasferte libere’

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