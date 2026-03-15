La magistrata eretica che si ribella alle correnti | Fuori i mercanti dal Tempio

Una magistrata si scaglia contro le correnti e le ingerenze all’interno del sistema giudiziario, accusando di aver favorito un suo parente in modo non trasparente. Durante un confronto diretto, ha chiesto chiarimenti su una nomina e ha criticato apertamente le scelte di alcuni colleghi, invitandoli a smettere di favorire determinati soggetti. La sua presa di posizione ha attirato l’attenzione sull’ambiente giudiziario.

Clementina Forleo pubblica un post sul sistema denunciato da Palamara per invitare i cittadini a voltare pagina votando Sì al referendum «Avete fregato a mio cugino a presidente di sezione senza neanche dirmelo? Tu come hai votato? Perché continuate a leccare C.O, anche dopo l’accordo che ha fatto con i giudici amministrativi?». Fa discutere, e non poco, il post pubblicato da Clementina Forleo, presidente della terza sezione penale della corte di appello di Roma. Un contenuto che, nei fatti, conferma quel sistema “correntizio”, ben raccontato nei libri di Palamara e per cui le sorti della giustizia sarebbero nelle mani di pochi “eletti”. Parole ancora più pesanti, considerando che siamo a pochi giorni dal referendum. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La magistrata "eretica" che si ribella alle correnti: "Fuori i mercanti dal Tempio" Articoli correlati Leggi anche: Quella magistrata del Sì che manda in tilt in No. La Imparato ora decolla Nostradamus e il 2026: denaro che crolla e una terra che si ribella. Le quartine (inquietanti)Il nome di Nostradamus torna ciclicamente al centro dell’attenzione ogni volta che il mondo attraversa una fase di incertezza.