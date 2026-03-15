La Maceratese affronta il Termoli in una partita considerata decisiva per la salvezza. La squadra ha svolto intensi allenamenti negli ultimi giorni per prepararsi a questa sfida. L'incontro rappresenta un momento chiave della stagione per entrambe le formazioni. La partita si svolgerà nel contesto del campionato di calcio di serie D.

"Sono stati giorni in cui abbiamo lavorato sodo e ci siamo preparati al meglio in vista della fondamentale gara per la salvezza contro il Termoli ". Mirco Cirulli, attaccante della Maceratese, è concentrato sul match di oggi contro i molisani, calcio d’inizio alle 15, dove l’obiettivo è allungare il passo e allontanarsi dai playout. Ci sono 3 punti tra le due formazioni. La partita contro il Termoli è tra quelle da vincere, ma anche assolutamente da non perdere per evitare che i molisani, ora nei playout, possano raggiungere in classifica la formazione di Possanzini. Non mancano le motivazioni in casa biancorossa per una gara che rappresenta un crocevia della stagione e che arriva dopo la pesante sconfitta di Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Maceratese riceve il Termoli: "Ci attende una gara fondamentale"

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