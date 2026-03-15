La lotta degli invisibili a due ruote Sit-in dei rider sotto la Prefettura per ferie malattia e salari dignitosi

I rider di Glovo e Deliveroo hanno organizzato sit-in in 30 piazze italiane, tra cui La Spezia, per chiedere ferie, malattia e salari più dignitosi. Si sono radunati sotto le prefetture per protestare contro le condizioni di lavoro e le retribuzioni considerate insufficienti. La mobilitazione interessa diversi centri urbani e coinvolge i lavoratori che operano tramite le piattaforme di consegna.

I rider di Glovo e Deliveroo sono scesi in 30 piazze italiane, tra cui La Spezia, per ribadire l’urgenza dell’applicazione del contratto nazionale Merci e Logistica e del riconoscimento di ferie, malattia, infortuni retribuiti, tredicesima, quattordicesima, Tfr, oltre a maggiori garanzie in materia di salute e sicurezza. Alla mobilitazione nazionale promossa dalla Cgil hanno partecipato anche i ciclofattorini spezzini che ieri mattina hanno protestato di fronte alla Prefettura per chiedere salari dignitosi, stabilità, diritti concreti e denunciare ancora una volta le condizioni lavorative estreme a cui sono costretti: compensi tra 2 e 4 euro a consegna, turni molto intensi per 6 o 7 giorni alla settimana e più di 8 consegne quotidiane nel 62% dei casi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La lotta degli invisibili a due ruote . Sit-in dei rider sotto la Prefettura per ferie, malattia e salari dignitosi Articoli correlati Rider sfruttati, Glovo sotto controllo giudiziario: "Ora garantire diritti e compensi dignitosi"Disposizione urgente del pm di Milano, accusa di caporalato nei confronti del colosso spagnolo. Ravenna: educatori in allarme, 70% chiede salari dignitosiSommario: A Ravenna, il personale degli asili comunali lancia un allarme: carenza di organico e salari insufficienti.