La Juventus di Spalletti ruggisce a Udine | è sorpasso Champions nel segno di Boga

La Juventus di Spalletti si impone all’Udinese nel posticipo del Friuli, ottenendo un risultato importante per la classifica. La squadra bianconera mostra determinazione e conquista tre punti fondamentali contro i padroni di casa. Boga gioca un ruolo chiave nel match, contribuendo alla vittoria della Juventus. La partita si conclude con la Juventus che sorpassa l’Udinese in classifica e si avvicina alla zona Champions.

Il posticipo del Friuli consegna al campionato una Juventus autoritaria, capace di imporsi sull’ Udinese e di dare vita a un decisivo contropiede in classifica. Grazie a questo successo, il sodalizio bianconero scavalca in un solo colpo Roma e Como, insediandosi stabilmente al quarto posto e riaccendendo le ambizioni per la massima competizione europea. Una prestazione di sostanza, quella degli uomini di Luciano Spalletti, che hanno saputo gestire i ritmi della gara con una ferocia agonistica e una pulizia tecnica che mancavano da tempo nelle trasferte della Vecchia Signora. La metamorfosi tattica e il rebus Yildiz. Nel post-partita, il tecnico toscano ha analizzato con la consueta lucidità le chiavi del match, soffermandosi in particolare sulla gestione del pacchetto offensivo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Articoli correlati

Leggi anche: Juve, colpo Champions: 1-0 a Udine con Boga che firma il sorpasso al quarto posto

Boga pazza idea Spalletti, la Juventus punta su di lui per la ChampionsJeremie Boga ha avuto un impatto positivo sulla Juventus anche se fino a questo momento ha giocato solo scampoli di partita.

LUCIANO SPALLETTI reacts after the win over Pafos in the Champions League

Tutti gli aggiornamenti su La Juventus di Spalletti ruggisce a...

Temi più discussi: Serie A | Juventus-Pisa | Il commento di Spalletti; Spalletti dopo Juventus-Pisa: Yildiz con una punta sarebbe meglio; Spalletti, le condizioni per restare alla Juve: ecco cosa chiede al club; Tuttosport - La lista di Spalletti per la Juventus: da Kolo Muani a Lorenzo Pellegrini, da Ederson a Goretzka, c'è aria di rivoluzione?.

Perché la Juventus ha deciso di rinnovare con Spalletti a prescindere dal quarto posto: gioco, unità e leadershipRinnovo vicino tra Luciano Spalletti e la Juventus: il matrimonio proseguirà a prescindere dalla conquista del quarto posto, all'insegna del rinnovamento tecnico. goal.com

Udinese-Juventus, il pubblico di Udine non dimentica Spalletti: Uomo di m....Coro non ripetibile da parte dei sostenitori friulani nei confronti del tecnico bianconero. msn.com

Che impatto ha avuto Boga! Il nuovo acquisto segna per la terza partita di fila e porta la Juventus di Spalletti in vantaggio a Udine: 0-1 all’intervallo, come finirà facebook

Dopo aver visto #Inter #Napoli e #Juve mi sembra che la #Juventus di #Spalletti sia quella che in questo preciso momento sta meglio e gioca il calcio migliore. Un buon collettivo illuminato dalla qualità di Kenan #Yildiz, a tratti immarcabile, un po’ Michael #La x.com