La Juventus assedia l’Udinese e strappa la vittoria grazie alla rete di Boga

La Juventus ha affrontato l’Udinese in una partita combattuta e, grazie a un gol di Boga, è riuscita a ottenere i tre punti. La squadra di casa ha mantenuto il possesso palla per buona parte del match, creando diverse occasioni, mentre l’Udinese ha tentato di reagire senza però trovare la rete. La sfida si è conclusa con la vittoria della Juventus, che torna a muovere la classifica.

La Juventus non sarà in grande salute o giocherà il miglior calcio della Serie A ma è tornata a fare punti. La complicatissima trasferta ad Udine vede l’undici di Spalletti assediare la porta dei friulani per buona parte della partita ma portare a casa la vittoria solo grazie alla rete segnata da Jeremie Boga nel primo tempo. Qualche polemica nella ripresa, quando la rete del raddoppio di Francisco Conceiçao viene annullata dal signor Mariani per un fuorigioco di Koopmeiners considerato attivo. Alla fine la Juventus fa bottino pieno, si riprende il quarto posto in classifica e può aspettare con calma di sapere i risultati del duello di domenica tra le rivali Como e Roma. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Juventus assedia l’Udinese e strappa la vittoria grazie alla rete di Boga Articoli correlati Como Udinese 1-0, Da Cunha mette pressione alla Juventus grazie al suo gol decisivo: com’è andata la partitaCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Leggi anche: La Juventus rimonta al 93’ la Roma e strappa un punto grazie al gol di Gatti 9a giornata Juventus Udinese 3 1 era importante ritornare alla vittoria dopo una scia di 8 partite s Contenuti e approfondimenti su Juventus assedia Discussioni sull' argomento Serie C, Vis Pesaro da urlo: tris alla Juventus Next Gen; Fischi a Bastoni: il nerazzurro contestato ovunque; I precedenti di Juventus-Pisa; Juve, bentornata vittoria! I tre tenori stendono il Genoa in un primo tempo da show. La Juventus assedia l’Udinese e strappa la vittoria grazie alla rete di BogaL’undici di Spalletti tiene alta la pressione sulle rivali per la corsa alla Champions riuscendo a piegare gli ostici friulani grazie alla rete dell’avanti francese. Annullato tra le polemiche il 2-0 ... ilgiornale.it Alle ore 20.45 del primo di marzo andrà in scena all'Olimpico uno dei Roma-Juventus più importanti e delicati di questi ultimi anni. I padroni di casa ci arrivano forti degli ultimi risultati ottenuti che hanno portato al +4 in classifica sulla nostra squadra e all'agga - facebook.com facebook #AccaddeOggi Il 26/2/1995 la #Juventus si mantiene a +6 sul @1913parmacalcio battendo 1-0 la @sampdoria a #Marassi. Dopo un assedio blucerchiato, è una splendida progressione dell’ex #Vialli a risolvere la gara nel finale. @juventusfc x.com