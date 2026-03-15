La Hall of Fame dei Frogs Omaggio alle leggende

A Legnano è stata inaugurata la Hall of Fame dei Frogs, un nuovo spazio dedicato alle figure più significative della storia del football americano locale. Questo tributo celebra i giocatori e i protagonisti che hanno contribuito alla crescita e alla tradizione della squadra nero-argento. La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti della società e dei tifosi.

A Legnano nasce la Hall of Fame dei Frogs, un tributo speciale alle leggende neroargento che hanno fatto la storia del football americano in città. Dopo quasi cinquant’anni di storia, il club ha deciso di celebrare per la prima volta quei giocatori che con talento, passione e spirito di squadra hanno lasciato un’impronta indelebile, dentro e fuori dal campo. Entrare nella Hall of Fame significa diventare parte permanente della memoria dei Frogs Legnano: un luogo simbolico dove le gesta sportive e i valori umani dei protagonisti vengono ricordati e condivisi con i tifosi neroargento e con le nuove generazioni di appassionati di football americano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Hall of Fame dei Frogs. Omaggio alle leggende Articoli correlati Salt-N-Pepa nella Hall of Fame: una vittoria offuscata dalla battaglia per i diritti d’autore dei loro brani.Le Salt-N-Pepa, pioniere del rap femminile, hanno celebrato un riconoscimento storico con l'ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame a Los Angeles... WWE: Altro nome per la Hall of Fame, annunciati i DemolitionLa classe del 2026 della WWE Hall of Fame si preannuncia come una delle più interessanti e “succose”, con i nomi già annunciati di AJ Styles e... Tutti gli aggiornamenti su La Hall of Fame dei Frogs Omaggio alle... Temi più discussi: Hall of Fame: alla stessa tavola per una cena unica; Il 31 Marzo a Bologna la sesta edizione della Hall Of Fame della pallavolo italiana; Liam Gallagher: Grazie a chi non ha votato gli Oasis per la Rock and Roll Hall of Fame; Gullit o Kakà? Rivera o Savicevic? Milanisti al voto per la Hall of Fame rossonera. I Frogs lanciano la HALL OF FAME neroargento!Il primo nome sarà annunciato domenica 15 marzo, in occasione della prima partita dei FROGS nel campionato IFL 2026, alle ore 15:00 allo Stadio Giovanni Mari di Legnano ... sportlegnano.it I Frogs Legnano lanciano la Hall of Fame: un tributo alle leggende neroargentoLEGNANO, 13 marzo 2026 – Le leggende non si dimenticano, si celebrano. Con questo spirito i Frogs Legnano hanno annunciato ufficialmente la nascita della propria Hall of Fame, un luogo simbolico nato ... varese7press.it Dalla Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio, Firenze From the Hall of the Elements in Palazzo Vecchio, Florence . . . . . #michelangelobuonarrotietornato #plazzovecchio #artblogger #art #artinfluencer #bellezza facebook