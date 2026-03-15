La guerra in Medio Oriente fa saltare la Finalissima tra Spagna e Argentina | cancellato il match in Qatar per il rischio bombardamenti

La guerra in Medio Oriente ha portato alla cancellazione della Finalissima tra Spagna e Argentina, prevista per il 27 marzo in Qatar. La decisione di annullare l'incontro è stata presa a causa del rischio di bombardamenti nella regione. La partita, che avrebbe rappresentato un importante evento calcistico, non si terrà più a causa delle tensioni in corso.

La guerra in Medio Oriente fa sentire i propri effetti anche sul mondo del calcio. L’edizione 2026 della Finalissima, la partita tra Spagna e Argentina in programma per il 27 marzo, è stata cancellata. Lo ha reso noto la Uefa, che esprime grande disappunto insieme con gli organizzatori ma spiega che nessuna alternativa si è rivelata accettabile per la Federcalcio argentina. Il match avrebbe dovuto disputarsi in Qatar, ma è stato ritenuto troppo rischioso. Niente da fare anche per l’ipotesi di mantenere la data originale dell’evento ma spostare tutto allo stadio Bernabeu di Madrid. L’Argentina, dal canto suo ha proposto di giocare la partita dopo i Mondiali, ma la Spagna non ha altre date disponibili e perciò anche questa opzione è stata scartata. 🔗 Leggi su Open.online

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