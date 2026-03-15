La guerra aumenta rischi migratori per l' Ue

La guerra in Medio Oriente sta portando a un aumento dei rischi migratori verso l’Unione Europea. La situazione attuale nel territorio coinvolge un conflitto che si protrae e che genera flussi di persone in fuga da zone di violenza e instabilità. Le autorità europee monitorano crescenti movimenti di migranti, mentre le rotte sono più frequentate e i rischi per chi tenta di attraversarle si intensificano.

"L'attuale situazione" in Medio Oriente "comporta rischi crescenti di un conflitto prolungato con ripercussioni dirette e indirette per l'Ue" nel quadro della migrazione: "nelle settimane e nei mesi a venire dovremo mantenere un alto livello di vigilanza e garantire il necessario grado di preparazione per affrontare eventuali sfide future". Lo scrive la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella lettera sulla migrazione ai leader Ue in vista del vertice del 19 e 20 marzo. "Sebbene per il momento il conflitto non si sia tradotto in flussi migratori immediati verso l'Ue, ciò che riserverà il futuro resta incerto e richiede la piena mobilitazione di tutti gli strumenti di diplomazia migratoria a nostra disposizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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