La grande piena del 1342 e i nuovi ponti costruiti per i fiumi Po e Trebbia

Nel 1342 si verificò una grande piena che interessò i fiumi Po e Trebbia, eventi descritti nel “Chronicon Placentinum”, una fonte storica medievale. In risposta a questo evento, furono costruiti nuovi ponti per i fiumi Po e Trebbia. La notizia si trova tra le numerose testimonianze storiche riportate nel manoscritto.

Tra le centinaia di notizie storiche che si trovano nel “Chronicon Placentinum”, coeva fonte medievale, colpisce la memoria di un evento legato ai fiumi Trebbia e Po.Il cronicista piacentino tramanda che nel giorno 6 ottobre dell’anno 1342 “flumen Padi crevit ultra memoriam viventium”, cioè crebbe in maniera mai prima ricordata a memoria d’uomo. Per l’incremento immenso d’acque del fiume, per i troppi detriti portati quali grandi tronchi, la “major pars Pontis Padi” che collegava le due sponde si ruppe scivolando via con la corrente. In quell’occasione furono sommerse “multae bestiae in piascuis” sulla ampia golena dell’altra sponda, ed un certo “Bonifacius de Bonifacio” cittadino di Piacenza, fu sopraffatto dall’acqua, insieme ad altre persone. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Al via “WaterBlitz di Po Grande – Comunità in azione”: i cittadini protagonisti del monitoraggio del fiume PoAttraverso questa nuova attività di citizen science (scienza partecipativa) che si inserisce nel progetto FreshWater Watch dell’organizzazione no... Fiumi in piena in Maremma, la pioggia incessante fa paura. Vigilanza costanteGrosseto, 4 febbraio 2026 – La pioggia continua incessante a colpire la Maremma, ingrossando inevitabilmente i corsi d'acqua in tutta la provincia.