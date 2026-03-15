La Germani sbanca Cremona La tripla al fotofinish di Bilal decide il derby | gli highlights

La Germani Brescia ha vinto il derby contro la Vanoli Cremona con il punteggio di 78-79. La partita si è conclusa con una tripla decisiva di un giocatore biancoblù a sette secondi dalla fine, dando la vittoria alla squadra ospite. La sfida è stata molto equilibrata e si è risolta negli ultimi istanti, lasciando i tifosi con il fiato sospeso.

La Germani Brescia si prende il derby lombardo e lo fa nel modo più spettacolare possibile. Al termine di una gara tiratissima, decisa negli ultimi istanti, i biancoblù espugnano il campo della Vanoli Cremona per 78-79 grazie alla tripla pesantissima di Miro Bilan, che a sette secondi dalla sirena finale firma il colpo esterno e fa esplodere la panchina bresciana. Per Brescia arriva così un successo di grande carattere che consolida il suo cammino stagionale (record 16-4), maturato al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo possesso contro una Vanoli mai doma.L’avvio di partita è equilibrato. Brescia prova subito a colpire con Della Valle, bravo a guadagnarsi tre tiri liberi, e con Bilan sotto canestro. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Una Germani strepitosa sbanca Milano: Armani battuta 81-90. Gli highlights Germani a testa alta, ma a Bologna passa la Virtus 86-76. Gli highlightsNon basta una Germani coraggiosa e intensa per espugnare il parquet più caldo del campionato. Altri aggiornamenti su Germani sbanca Un jolly di Bilan allo scadere salva la Germani a Cremona: vince di un punto e resta seconda in classificaBrescia ha schierato Ivanovic già in quintetto, a differenza di quello che era trapelato alla vigilia. Dopo essere stata sotto di 10 punti, era a +7 ma ha rischiato grosso nel finale quando si è trova ... brescia.corriere.it Una bomba di Miro Bilan dà alla Germani la vittoria 78-79 contro CremonaIl lungo croato ha segnato all'ultimo secondo dopo una parftita giocata punto a punto dalla Vanoli, che ha messo in difficoltà la squadra di coach Cotelli. quibrescia.it