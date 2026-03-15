La fuga di gas fa scoprire due auto rubate

Durante un intervento per una fuga di gas, sono state trovate due automobili identiche, di grossa cilindrata e con le stesse targhe. Le autorità stanno verificando il motivo della presenza di veicoli così simili, ma al momento non ci sono dettagli sulle eventuali attività illecite legate a questa scoperta. La situazione rimane sotto osservazione mentre si indaga sui veicoli.

Scoperte due auto rubate identiche, di grossa cilindrata e con le stesse targhe. Non è ancora chiaro a cosa servissero, anche se si potrebbero presumere anche azioni illecite molto gravi. Settimana scorsa a seguito di una segnalazione di fuga di gas nella zona nord ovest della città, é intervenuta la polizia locale insieme ai tecnici di Aem. Sul posto erano presenti alcune automobili di residenti spostate immediatamente. È però rimasta una costosa Alfa Romeo Stelvio Q4, un’auto da 280 cavalli, con quattro ruote motrici per circa due tonnellate di massa complessiva. Durante il controllo gli agenti si sono insospettiti da alcuni dettagli sulla vettura, e si sono allertati poiché nelle immediate vicinanze era parcheggiata un altro veicolo identico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La fuga di gas fa scoprire due auto rubate Articoli correlati Leggi anche: Auto rubate in Umbria per il colpo in gioielleria a Sansepolcro: ladri in fuga e refurtiva recuperata Aviano, spaccata notturna nella concessionaria: rubate due auto e la cassaforteFurto nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio alla Capitol Motors di Aviano. Betrayed By Family, She Enters The CEO’s Room By Mistake And Gives Birth To Quadruplets Aggiornamenti e contenuti dedicati a La fuga di gas fa scoprire due auto... Temi più discussi: La fuga di gas fa scoprire due auto rubate; Allarme all'asilo Santa Maria Goretti per una fuga di gas: bambini e maestre evacuati; Esplose la cucina, a processo l’idraulico che non rilevò la fuga di gas; Fuga di gas in una palazzina a Martina Franca: stabile sventrato, ferito un uomo che era all'interno. Esplosione dopo la fuga di gas, Frank D’Amato muore al CardarelliNon ce l’ha fatta Frank D’Amato, il meccanico di 55 anni originario di Forino rimasto gravemente ferito nell’esplosione avvenuta ... internapoli.it Una fuga di gas, la scuola evacuata e 1400 studenti dell’istituto tecnico Grassi di Torino restano a casaTORINO – Nella mattinata di oggi, a causa di una fuga di gas, l’istituto tecnico tecnologico Carlo Grassi, in via Paolo Veronese, nel quartiere Madonna di Campagna, è stato evacuato ben 1400 studenti ... quotidianopiemontese.it A Varese confronto tra istituzioni e imprese: preoccupano calo aziende e fuga dei giovani. facebook La Basilicata «non è una regione per giovani»: la fuga continua senza alcuna sosta x.com