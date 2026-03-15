L’Uefa ha annunciato che la Finalissima non si giocherà più, attribuendo la decisione all’Argentina. La notizia è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche, lasciando milioni di appassionati sorpresi e delusi. La partita, che avrebbe coinvolto due delle nazionali più celebri degli ultimi tempi, non si terrà più, segnando la fine di un’attesa durata mesi.

L’ufficialità è arrivata come un fulmine a ciel sereno per milioni di appassionati in tutto il mondo, sancendo la fine definitiva di un sogno sportivo che avrebbe dovuto mettere di fronte le due nazionali più iconiche degli ultimi anni. La Finalissima 2026, il prestigioso scontro tra la Spagna, vincitrice di Euro 2024, e l’ Argentina, trionfatrice della Copa América 2024, è stata formalmente annullata. Attraverso un comunicato durissimo, l’ Uefa ha espresso tutto il proprio disappunto, puntando il dito senza mezzi termini contro la federazione argentina, rea di aver ostacolato ogni possibile soluzione logistica dopo che la sede originale del Qatar è diventata impraticabile a causa della complessa situazione geopolitica e dei conflitti in atto nel Golfo Persico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La Finalissima non si giocherà e l’Uefa dà la colpa all’Argentina: cosa è successo

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