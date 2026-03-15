La Fifa del king è grande e Infantino è il suo profeta

Tra tre mesi iniziano i Campionati mondiali di calcio maschili negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. La FIFA, sotto la guida del presidente Infantino, si prepara a un torneo che si preannuncia il più politicizzato di sempre. La manifestazione attirerà l’attenzione di tutto il mondo e coinvolgerà numerosi attori globali, rendendo questa edizione particolarmente controversa.

Mondiali 2026 I Campionati mondiali di calcio maschili che cominciano tra tre mesi negli Stati Uniti, in Canada e Messico, saranno i più politici e politicizzati di sempre Mondiali 2026 I Campionati mondiali di calcio maschili che cominciano tra tre mesi negli Stati Uniti, in Canada e Messico, saranno i più politici e politicizzati di sempre I Campionati mondiali di calcio maschili che cominciano tra tre mesi negli Stati Uniti, in Canada e Messico, saranno i più politici e politicizzati di sempre, più di quelli del fascismo italiano nel 1934 o della dittatura Argentina nel 1978. E questo perché il nuovo regno a venire della Fifa e del suo... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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