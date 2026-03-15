La Fenice di Melicucco consegna un Diploma di Benemerenza all’artista M° Luciano Tigani

A Polistena, nel corso di una cerimonia pubblica, “La Fenice” di Melicucco ha consegnato un Diploma di Benemerenza all’artista Luciano Tigani, riconoscendolo per il suo contributo nel campo artistico. La cerimonia si è svolta nel rispetto delle tradizioni locali, con la partecipazione di numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni. La consegna del riconoscimento si è svolta in un clima di festa e partecipazione.

Polistena – Oggi ci troviamo a Polistena, paese della Calabria che si affaccia sul tirreno, da dove, nelle giornate più serene, si possono ammirare meravigliosi tramonti che come sfondo danno le isole Eolie con il solito Vulcano che da secoli fuma regalandoci scenari unici al mondo. In questa cittadina della piana gioiese, che ha dato al mondo vari artisti, sia come scultori che pittori, nonché poeti, vive e lavora il Pittore e Maestro Luciano Tigani. Siamo andati presso il suo laboratorio-bottega d’arte denominata “La Bottega dei Colori” per consegnare, come da mia iniziativa, a nome dell’ Accademia Culturale “La Fenice” di cui sono Presidente fondatore, un “ Diploma di Benemerenza”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - “La Fenice” di Melicucco consegna un Diploma di Benemerenza all’artista M° Luciano Tigani Articoli correlati “La Fenice” di Melicucco consegna un Diploma di Benemerenza al M° Ceramista Vincenzo FerraroSeminara – Oggi ci troviamo a Seminara, il paese della ceramica in terracotta, precisamente presso il Ceramista Vincenzo Ferraro, un Maestro d’Arte e... Leggi anche: Attestati di Benemerenza 2025, il 10 gennaio la consegna a Palazzo di Città