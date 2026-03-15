Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha emesso una dichiarazione in cui minaccia di eliminare il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, affermando che continueranno a dargli la caccia e ad attaccarlo con tutta la loro forza. La minaccia è stata resa nota in seguito a una serie di raid e attacchi incrociati tra le parti coinvolte.

La "fatwa" dei Pasdaran: il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane minaccia il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, affermando che se "sarà ancora vivo, continueremo a dargli la caccia e lo uccideremo con tutta la nostra forza". E' quanto si legge in un comunicato dei Pasdaran riportato dall'agenzia Fars. L'Irgc ha dichiarato di aver colpito tre basi aeree statunitensi nella regione con missili e droni e di aver preso di mira un "centro di raduno delle forze statunitensi" presso la base aerea di Al-Harir a Erbil, e di aver distrutto le basi di Ali Al Salem e Arifjan in Kuwait utilizzando "potenti missili e droni iraniani". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La fatwa dei Pasdaran: "Elimineremo Netanyahu". Raid e attacchi incrociati

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