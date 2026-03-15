La Dolce Attesa | casting aperto a Roma per genitori

A Roma e nella provincia, le coppie interessate possono partecipare alle selezioni per la nuova edizione di La Dolce Attesa. Il casting è aperto e mira a individuare genitori che desiderano prendere parte al programma. Le iscrizioni sono ora disponibili per chi risiede nella zona e vuole candidarsi. La produzione ha annunciato ufficialmente l’apertura delle selezioni per questa edizione.

Le selezioni per la nuova edizione di La Dolce Attesa sono ufficialmente aperte a coppie residenti a Roma e provincia. Il programma, prodotto da Etra Lab e condotto da Carolina Rey, presenterà le storie di genitori in attesa o con bambini piccoli su Rai Due. L’inaugurazione della seconda stagione è fissata per il 12 aprile 2026, in una trasmissione domenicale del mattino. Chi desidera raccontare la propria esperienza genitoriale deve contattare direttamente l’agenzia di produzione tramite l’indirizzo email dedicato. Il palinsesto primaverile e il ruolo della conduzione. La data del 12 aprile segna l’inizio di un percorso televisivo che intende seguire con delicatezza i momenti cruciali della vita familiare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - La Dolce Attesa: casting aperto a Roma per genitori Articoli correlati Dolce & Gabbana e il casting che fa discutere: la reazione di Bella HadidNel giro di poche ore in molti segnalano una certa mancanza di diversità nel casting dei modelli in passerella. Mercato Cremonese, casting aperto per il colpo last minute in difesa: tutti i nomi sul taccuinoCalciomercato Fiorentina, colpo Rugani: accordo in extremis con la Juve! Si insiste anche per Zappa Verona, ufficiale l’esonero di Paolo Zanetti!... Geyik Avcs | Göldeki Tehlike Ortaya Çkyor! (Bölüm 2) - (Sesli Kitap) Aggiornamenti e notizie su Dolce Attesa Temi più discussi: Casting in Rai per il programma La Dolce Attesa: requisiti e come partecipare; Casting per il programma tv La dolce attesa, su Rai Due; Modulo per partecipare alla Ruota della Fortuna: dove trovarlo e come inviarlo; Casting attrice a Roma per pubblicità da girare il 28 marzo. Casting per il programma tv La dolce attesa, su Rai DueCasting per il programma tv La Dolce Attesa su Rai Due. Si cercano genitori che aspettano un figlio o con bambini piccoli. Ecco ulteriori informazioni e come partecipare ai provini. ticonsiglio.com Diletta Leotta in dolce attesa del secondo figlio: Il nostro Natale in quattroPer la giornalista di DAZN Diletta Leotta e il compagno, il calciatore Loris Karius, questo Natale è ancora più speciale: dopo Aria, la coppia accoglierà un secondo figlio! Il Natale 2025 di Diletta ... comingsoon.it Casting in Rai per il programma "La Dolce Attesa": requisiti e come partecipare facebook Rose Villain in dolce attesa: il video con Sixpm e gli indizi sul bebé #rosevillain x.com