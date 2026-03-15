La crisi del commercio smentisce la propaganda di Ciriani

Il sindaco di Pordenone e Ascom Confcommercio hanno acceso un dibattito sui dati del commercio locale, che ha generato anche ripercussioni politiche. La discussione riguarda le condizioni attuali del settore commerciale in città, con il primo che mette in dubbio le affermazioni del secondo sulla situazione economica. La polemica si è sviluppata in seguito alle dichiarazioni pubbliche rilasciate dai protagonisti.

Il dibattito che si è acceso tra il sindaco Alessandro Basso e Ascom Confcommercio Pordenone sui numeri del commercio cittadino ha lasciato qualche strascico politico. Sul tema interviene il consigliere comunale de “La Civica” Marco Salvador. “I dati diffusi in questi giorni - spiega - mostrano con chiarezza una tendenza che purtroppo riguarda il centro di Pordenone da diversi anni: un progressivo indebolimento del tessuto commerciale e un numero crescente di vetrine vuote”. “Non è una situazione che nasce oggi, né può essere imputata all’attuale amministrazione. Semmai questi numeri - attacca - rappresentano una smentita evidente della narrazione costruita negli anni dell’amministrazione guidata da Alessandro Ciriani, quando si parlava di una presunta “rinascita” del commercio cittadino”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Angri: Commercio in crisi? Distretti del Commercio, corsa alla svoltaAngri al Bivio: Confesercenti Incalza il Comune sull'Adesione ai Distretti del Commercio Angri si trova di fronte a una decisione cruciale per il... Lucca: -28,6% di negozi in 13 anni, la crisi del commercioLa provincia di Lucca registra una perdita del 28,6 per cento delle attività commerciali in tredici anni, posizionandosi al quarantesimo posto nella... Una selezione di notizie su La crisi del commercio smentisce la... Commercio in crisi: spariti 156mila negozi in 13 anniSono 156 mila i punti vendita del commercio al dettaglio e ambulante scomparsi in Italia tra il 2012 e il 2025. Cifra che rappresenta oltre un quarto del totale. I dati, emersi dall’analisi Città e d ... corrieredellacalabria.it La crisi del commercio si fa sentire. Tra caro affitti, vendite in calo e concorrenza dell'onlineNegozi e centri commerciali in crisi nonostante il Natale. Segna un meno 30 per cento il bilancio di fine anno sulle vendite. Diverse le cause. Su tutte la concorrenza del mercato online che offre ... rainews.it