La corsa al pieno in Slovenia nel weekend | prezzi bloccati ancora per 10 giorni

Nel fine settimana, i distributori di benzina vicino al confine in Slovenia sono stati presi d’assalto da auto italiane, con i prezzi ancora bloccati per altri 10 giorni. La richiesta ha causato code e affollamenti, mentre le autorità hanno mantenuto invariati i costi del carburante fino alla scadenza del nuovo limite temporale. La situazione si è sviluppata in modo intenso nei punti di distribuzione lungo la frontiera.

Nonostante un lieve rincaro scattato martedì scorso le tariffe d'oltre confine continuano a fare gola dopo lo scoppio della guerra sul fronte iraniano Assaliti dalle auto italiane i distributori della Slovenia vicino al confine nel weekend che sta per concludersi. Dopo lo scoppio della guerra sul fronte iraniano, con il conseguente rincaro dei prezzi globali del petrolio, fanno gola le tariffe dei carburanti nella vicina repubblica dove, pur con un leggero rincaro a partire dallo scorso martedì, i prezzi rimarranno bloccati per le successive due settimane, ovvero fino a martedì 24 marzo. L’aumento è stato minimo poiché il Governo sloveno ha applicato la riduzione delle accise. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Turisti bloccati in Thailandia: “Prezzi di biglietti a 4mila euro, restiamo 10 giorni in più”Forlì, 6 marzo 2026 – Un viaggio in Thailandia che si protrae fino a data da destinarsi. “Non ci sentiamo al sicuro”. Italiani bloccati nel pieno della guerra: la situazioneLa prima notte doveva essere solo una tappa prima del rientro, invece si è trasformata in attesa e tensione. Aggiornamenti e contenuti dedicati a La corsa al pieno in Slovenia nel... Discussioni sull' argomento SLOVENIA | CORSA AL PIENO DI GASOLIO: TORNA LA VOGLIA DI ‘YUGO’; Slovenia, rincari per benzina e diesel ma il governo taglia le accise. Corsa al pieno al confine; Carburanti alla stelle, il turismo del pieno verso la Slovenia; Gasolio, prezzi fuori controllo dopo la crisi in Medio Oriente: dove conviene fare rifornimento. Ljubljana, Slovenia. Ho provato Barbarella Juicebar che straconsiglio. Ottima qualità e prezzi onestissimi. Buono anche Veganika, ma 16.50 per un ramen (piuttosto piccolo, tra l'altro)... facebook Terremoto - Ml: 1.1 5 km NNE di Mojstrana (SLOVENIA) 2026-03-07 14:35:46 (UTC) #terremoto-46.5017-13.9520 x.com