la consigliera trotta in futuro nazionale

La consigliera Trotta partecipa alle attività di Futuro Nazionale, un progetto politico promosso dal generale Roberto Vannacci. Il movimento sta ampliando la sua presenza anche nell'entroterra romagnolo, consolidando la propria presenza in diverse aree della regione. La presenza di Trotta rappresenta un passo importante per il partito in questa zona.

Il progetto politico di Futuro Nazionale, promosso dal generale Roberto Vannacci, continua a radicarsi anche nell’entroterra romagnolo. A Borghi il consigliere comunale Mariacristina Trotta ha annunciato il tesseramento al partito, avviando il percorso per la costituzione di un comitato locale. Ad accogliere il nuovo arrivo nella sede del comitato di Forlì 93, il referente Francesco Minutillo e Mauro Giannini, sindaco di Pennabilli. Dice Mariacristina: "Ho deciso di aderire a Futuro Nazionale e di sostenerne il progetto perché ritengo che oggi vi sia la necessità di riportare al centro della politica valori fondamentali come identità nazionale, sicurezza, attenzione concreta ai territori e alle comunità locali con coraggio, coerenza e trasparenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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