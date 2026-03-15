La Consar espugna Catania | aggancia Brescia e si porta a tre punti dal duo di testa

La Consar ha vinto la partita contro Catania al PalaCatania, recuperando una posizione in classifica e raggiungendo Brescia al terzo posto con 47 punti. La squadra ha mostrato un livello tecnico e agonistico elevato durante l'incontro, che si è concluso con una vittoria in trasferta. Le ultime due gare di regular season si giocheranno in casa, con Prata e Pineto che ospiteranno le partite finali.

Ottima prestazione della formazione ravennate che, perso il primo set ai vantaggi, prende il sopravvento sullo Sviluppo Sud e domina gli altri tre set Si apre così un’interessante prospettiva per il finale e la Consar se la prende e se la merita sul campo di un Catania che dura un set e poi, nonostante gli sforzi di Arinze e Feri (30 punti in due), si arrende alla superiorità avversaria. Ravenna chiude con cinque giocatori in doppia cifra, tra cui Ciccolella che, in campo per tutta la gara, ripaga la fiducia con 11 punti, con due ace e un 75% di positività, ma anche con 5 ace, un 50% in attacco e un rilevante 62% in ricezione. Bartolucci vince alla grande il duello con Volpe nella sfida tra due in top five nella classifica di specialità e Russo corona un’altra grande prova firmando il centesimo ace in carriera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Pallanuoto, l’AN Brescia vince ed aggancia momentaneamente la Pro Recco in testa alla Serie A1Assieme agli alabardati resta soltanto il Quinto, che piega l’Olympic Roma per 12-8 e si porta a +7 sulla zona play-out, al momento rappresentata...

Volley, Trento aggancia Perugia in testa alla Superlega. Tre squadre in un punto, Civitanova si rianima, ruggito ModenaOggi si sono disputate quattro partite valide per la dodicesima giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile.

Tutti gli aggiornamenti su Consar espugna

Volley: Un’ottima Consar sbanca Catania e ritrova il terzo posto. E la vetta è lontana solo tre puntiCon una prestazione di alto livello tecnico e agonistico, la Consar espugna il PalaCatania, ritrova il successo in trasferta e aggancia Brescia al terzo posto, a quota 47, portandosi a tre punti dal d ... ravennawebtv.it

La Consar vuole tornare a vincere in trasferta. Inizia a Catania lo sprint con vista sui playoffAlle 18 la sfida contro una formazione senza particolari problemi di classifica, si fanno i primi calcoli in vista della volata finale . sport.quotidiano.net