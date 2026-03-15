La Cina si aggiudica il primo posto nel medagliere alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, con un totale di 44 medaglie. Nell'ultima giornata, il paese conquista 6 medaglie, portando a 15 le medaglie d’oro, 13 d’argento e 16 di bronzo complessivamente vinte durante la manifestazione. La competizione si conclude oggi con la nazione in testa alla classifica generale.

MILANO - La Cina stravince il medagliere dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026 con le sue 15 medaglie d'oro, che assieme alle 13 d'argento e alle 16 di bronzo fanno 44 podi totali nella manifestazione che va in archivio quest'oggi. Il maggior numero di successi arriva dal biathlon, sport dove sono addirittura otto i gradini più alti del podio, tre dei quali firmati da Cai Jiayun, fondista e biatleta, che sarà anche portabandiera nella cerimonia di chiusura assieme alla giocatrice di curling Wang Meng, oro nel doppio misto. Il totale dei podi nel biathlon è invece di 15, due in più di quelli arrivati dallo sci di fondo, disciplina seconda anche per numero di ori (3). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La Cina vince il medagliere alle Paralimpiadi, 6 medaglie nell'ultima giornata

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