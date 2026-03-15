la cina dominatrice di milano cortina 2026 italia e bertagnolli da record i risultati di

Alla seconda edizione dei Giochi paralimpici invernali, la Cina ha concluso al primo posto nel medagliere, conquistando il maggior numero di medaglie. L’Italia ha ottenuto risultati importanti, tra cui le performance da record di Bertagnolli. I dettagli delle medaglie assegnate e le classifiche ufficiali mostrano chi sono stati i protagonisti di questa edizione. I risultati sono stati comunicati dagli organizzatori e pubblicati ufficialmente.

AGI - La Cina per la seconda edizione ha concluso al primo posto il medagliere dei Giochi paralimpici invernali. La squadra cinese a Milano Cortina 2026, quattordicesima edizione, ha totalizzato 44 medaglie, 15 ori, 13 argenti e 16 bronzi. La Cina ha vinto almeno una medaglia in tutti e sei gli sport in programma (bronzo nel para ice hockey ). Gli Stati Uniti chiuderanno secondi con 24 medaglie. Terza, e prima nazione europea, la Russia ritornata dopo dodici anni di assenza tra squalifiche e sospensioni alle Paralimpiadi. Rappresentata da solo sei atleti ma solo quattro a medaglia, la Russia chiude con 12 medaglie, 8 d'oro, un argento e 3 bronzi. 🔗 Leggi su Agi.it

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