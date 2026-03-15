La chiavi della città di Cava alla Madonna di Pompei | commozione e preghierie alla cerimonia

Venerdì sera, nella chiesa del Convento di San Francesco a Cava, si è svolta una cerimonia religiosa per accogliere il Quadro della Beata Vergine del Rosario di Pompei. Durante la celebrazione eucaristica, alla quale hanno partecipato numerosi fedeli, sono state consegnate le chiavi della città alla Madonna di Pompei. La manifestazione è stata organizzata dai frati francescani e ha visto momenti di preghiera e commozione.

Nella serata di venerdì, durante la solenne celebrazione eucaristica alla cinquecentesca chiesa del Convento di San Francesco, in occasione dell' arrivo in città del venerato Quadro della Beata Vergine del Rosario di Pompei, nell’ambito delle iniziative religiose organizzate dai frati francescani. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati I funerali di Enrica Bonaccorti: la commozione di Roma per l’addio alla signora della televisioneL’addio a Enrica Bonaccorti segna un momento di profonda commozione per l’intero panorama culturale italiano. VIDEO | Riemerge un Raffaello perduto, restituita alla città una delle 15 copie al mondo della Madonna del Velo C’è un dipinto che ha abitato per secoli, in silenzio, le sale dell’Università di Palermo. Aggiornamenti e contenuti dedicati a La chiavi della città di Cava alla... Temi più discussi: Cava de’ Tirreni accoglie la Madonna di Pompei: consegnate le chiavi della città - Il Portico; La Madonna di Pompei di Cava; Cava de' Tirreni: il Quadro della Madonna di Pompei accolto al Santuario di San Francesco e Sant’Antonio - Il Portico; Cava de' Tirreni, una folla di fedeli accoglie il Quadro della Madonna di Pompei - Il Portico. Pompei, in migliaia al santuario per i 150 anni del quadro della MadonnaSono state affidate da Papa Leone XIV al segretario di Stato della Santa Sede, il cardinale Pietro Parolin, le celebrazioni che vedono già dalle prime luci dell'alba tanti fedeli in processione ... rainews.it A Pompei si prega per la pace e la fine della guerra a GazaSi prega per la pace nel mondo, per la fine dei tanti conflitti, con particolare attenzione a quanto sta avvenendo a Gaza, nella supplica di ottobre alla Madonna di Pompei. Tanti fedeli, nonostante il ... rainews.it Il Quadro “pellegrino” della Madonna di Pompei è stato accolto ieri nel Santuario di San Francesco e Sant’Antonio, a Cava de’ Tirreni, dove rimarrà fino a domenica 15 marzo. La visita, primo dei grandi eventi organizzato dal Convento dei Frati minori in occasi facebook