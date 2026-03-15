La capolista Angelana affronta Santa Sabina
Alle 15 si gioca la venticinquesima giornata di Eccellenza con l'incontro tra Angelana e Santa Sabina. La capolista, dopo aver allungato sulla Pietralunghese, cerca di conservare o di incrementare il vantaggio di cinque punti in classifica. La partita si svolge sul campo di Angelana, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per ottenere i tre punti.
Tutti in campo alle 15 per la giornata numero 25 in Eccellenza. Angelana-Santa Sabina: la capolista, dopo l’allungo sulla Pietralunghese, vuole mantenere se non aumentare il vantaggio di 5 punti. Occhio però ad un Santa Sabina che si giocherà la partita dell’anno, a caccia di punti salvezza. Bastia-Nuova Alba: qualcuno potrebbe pensare ad una Nuova Alba tranquilla ma la Caporali band vuole i playoff. Per il Bastia c’è invece una salvezza da conquistare. Narnese-Atletico Bmg: revival della finale di coppa che ha visto vincere la Narnese. Stavolta i rossoblù, sprofondati in zona playout, hanno un solo risultato, ma la Bmg, dal canto suo, vuole restare in zona playoff. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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