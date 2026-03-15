La capitana della nazionale femminile di calcio iraniana, Zahra Ghanbari, ha deciso di ritirare la richiesta di asilo in Australia, dove si trovava dopo aver lasciato gli agenti di Teheran. Era arrivata nel paese insieme ad altre quattro giocatrici della delegazione che partecipava alla Coppa d’Asia, ma ha scelto di tornare indietro senza proseguire la richiesta di protezione internazionale.

La capitana della nazionale femminile di calcio iraniana, Zahra Ghanbari, ha ritirato la sua richiesta di asilo: è la quinta componente della delegazione che ha preso parte alla Coppa d’Asia in Australia a cambiare idea. Lo rende noto l’agenzia di stampa iraniana Irna, secondo cui Ghanbari volerà dalla Malesia all’Iran nelle prossime ore. Nei giorni precedenti, tre giocatrici e un membro dello staff avevano già ritirato le rispettive richieste di asilo e si erano recati a Kuala Lumpur. I gruppi per i diritti umani hanno ripetutamente accusato le autorità iraniane di fare pressione sugli atleti all’estero, minacciando i familiari o con il sequestro di proprietà in caso di defezione o dichiarazioni contro la Repubblica islamica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La capitana della nazionale di calcio iraniana ritira la richiesta d’asilo in Australia: era fuggita dagli agenti di Teheran

Articoli correlati

Cinque calciatrici della Nazionale iraniana hanno chiesto asilo in AustraliaCinque calciatrici della Nazionale femminile dell’Iran hanno lasciato l’hotel in cui la squadra alloggiava a sud di Brisbane per la Coppa d’Asia e...

L’Australia concede asilo politico a cinque calciatrici della nazionale iranianaL’Australia ha concesso asilo politico a cinque giocatrici della nazionale iraniana di calcio, definite “traditrici” in Iran dopo aver rifiutato di...

Approfondimenti e contenuti su La capitana della nazionale di calcio...

Temi più discussi: Cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno ottenuto asilo in Australia; Il dramma australiano della Nazionale femminile dell'Iran; Australia, la fuga dall'hotel delle calciatrici iraniane che hanno chiesto asilo; Il video della fuga delle cinque calciatrici iraniane: così da sole hanno eluso gli agenti di Teheran.

Iran, la capitana della nazionale di calcio Zahra ritira la richiesta asilo in AustraliaLa capitana della nazionale femminile di calcio iraniana, Zahra Ghanbari, ha ritirato la sua richiesta di asilo, diventando così il quinto membro della delegazione che ha preso parte alla Coppa d'Asia ... adnkronos.com

Cinque calciatrici della nazionale iraniana hanno ottenuto asilo in AustraliaCinque calciatrici della nazionale iraniana, che dall’inizio della guerra in Medio Oriente si trovavano fuori dal paese per la Coppa d’Asia, hanno ottenuto asilo in Australia. Martedì 10 marzo il mini ... ilpost.it

Altre 3 calciatrici della nazionale iraniana ritirano la richiesta di asilo in Australia. Hanno deciso di tornare in Iran #ANSA facebook

F1 | La Mercedes di Russel vince il Gran Premio d'Australia, secondo Antonelli. Terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Rossa di Hamilton. #ANSA x.com