La Campania non riesce a sapere i numeri esatti dei suoi turisti Motivo | due ministeri che non comunicano tra loro

In Campania, i dati sui flussi turistici sono ancora incerti a causa della mancanza di comunicazione tra due ministeri coinvolti. L’assessore regionale Maraio ha annunciato l’intenzione di creare un osservatorio e di avviare un censimento delle strutture ricettive per ottenere numeri più precisi. La regione cerca di colmare questa lacuna con iniziative concrete, ma al momento non ci sono cifre ufficiali affidabili.