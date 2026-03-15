La Campania non riesce a sapere i numeri esatti dei suoi turisti Motivo | due ministeri che non comunicano tra loro
In Campania, i dati sui flussi turistici sono ancora incerti a causa della mancanza di comunicazione tra due ministeri coinvolti. L’assessore regionale Maraio ha annunciato l’intenzione di creare un osservatorio e di avviare un censimento delle strutture ricettive per ottenere numeri più precisi. La regione cerca di colmare questa lacuna con iniziative concrete, ma al momento non ci sono cifre ufficiali affidabili.
Turismo, Campania senza dati certi sui flussi. L'assessore regionale Maraio prova a colmare il gap con un osservatorio e un censimento delle strutture. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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