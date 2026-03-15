È stata assegnata a Viktor Kiss la Borsa di studio "Mario Possati" 2026, riconoscimento giunto quest’anno alla sua 34ª edizione. Interessatosi sin da giovane alle dinamiche delle relazioni internazionali e della geopolitica, Viktor Kiss ha conseguito una laurea in International Relations and Diplomacy presso la Ohio State University. Attualmente frequenta il Master of Arts in International Affairs alla Johns Hopkins University Sais Europe, dove concentra i propri studi sui temi della politica estera dell’Ue, delle dinamiche dei conflitti e degli strumenti di coercizione economica nelle relazioni internazionali. Prima di entrare alla Sais Europe ha svolto il primo anno di studi presso la Diplomatic Academy di Vienna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La borsa di studio Mario Possati allo studente-tiratore ungherese

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