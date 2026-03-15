Questa mattina in Kuwait, presso la base di Al Salem, un rifugio è stato colpito. All’interno si trovava un velivolo da riconoscimento a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana. Il ministro della Difesa ha dichiarato che i militari italiani non sono mai stati in pericolo. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle circostanze dell’attacco è stato fornito.

"Questa mattina in Kuwait, presso la base di Al Salem, è stato colpito un rifugio al cui interno era un velivolo da riconoscimento a pilotaggio remoto della Task Force Air italiana. Tutto il personale militare italiano presente nella base era al sicuro e non è stato coinvolto nell'attacco. Dell'evento ho immediatamente informato il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Vice Presidenti del Consiglio e tutti i leader delle forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, al fine di garantire la massima trasparenza e condivisione della situazione". Così in una nota il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Insieme al Presidente del... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Kuwait, Crosetto: "Mai in pericolo i nostri militari". Ecco cosa è successo

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