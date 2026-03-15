Kuwait attacco alla base italiana di Ali Al Salem distrugge un velivolo | Era indispensabile

Questa mattina una base militare italiana e americana in Kuwait, situata ad Ali Al Salem, è stata oggetto di un attacco con un drone. Un velivolo a pilotaggio remoto della Task force air italiana, presente nel capannone colpito, è stato completamente distrutto. Nessun dettaglio sulle eventuali vittime è stato comunicato. L’attacco ha coinvolto una struttura strategica con presenza internazionale.

Questa mattina la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita mezzi e militari americani e italiani, è stata attaccata con un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un ‘velivolo a pilotaggio remoto’ della Task force air italiana, che è stato distrutto. Al momento dell’attacco tutto il personale era in sicurezza e non è stato coinvolto. Lo si apprende dallo Stato Maggiore della Difesa. Il velivolo distrutto “costituiva un assetto indispensabile per lo svolgimento delle attività operative ed era rimasto schierato nella base al fine di garantire la continuità delle operazioni” ha comunicato su X il capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Articoli correlati Leggi anche: Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait: distrutto un nostro velivolo all'interno di un capannone Attacco alla base di Ali Al Salem in Kuwait: distrutto un drone italiano, personale illeso(Adnkronos) – Un attacco con drone ha colpito oggi, domenica 15 marzo, la base di Ali Al Salem, in Kuwait, che ospita personale e capacità militari... Aggiornamenti e notizie su Kuwait attacco alla base italiana di... Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Militari in Kuwait chiusi in bunker: presto trasferiti in Arabia saudita; Cipro, Kuwait e Libano: ecco le ipotesi sul dispiegamento dei militari italiani; Attacco ad Erbil, le altre basi italiane a rischio: in Kuwait militari costretti per giorni nei bunker. Attacco con drone alla base italiana di Ali al Salem in Kuwait: distrutto un nostro velivolo all'interno di un capannoneAttacco con drone alla base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. L'area ospita mezzi e militari americani e italiani ed ... msn.com Kuwait, drone attacca la base italiana: Distrutto un velivolo, illesi i militariAttacco con drone alla base di Ali Al Salem in Kuwait, dove è di stanza personale italiano. Questa mattina la base di Ali Al Salem, ... iltempo.it Attacco con drone alla base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. L'area ospita mezzi e militari americani e italiani ed è stata attaccata con un drone che ha colpito un capannone dove si trovava un «velivolo a pilotaggio remoto» della Task force air italiana, che è facebook Iran, drone contro base in Kuwait: nessun italiano ferito Segui la diretta: x.com