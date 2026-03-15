Lunedì 16 marzo 2026 si svolge la terza giornata dello Split 2 della Kings League Italia presso la Fonzies Arena di Cologno Monzese, con sei partite che iniziano alle 17:00. Il calendario dettagliato include orari e incontri, permettendo di seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso canali dedicati. La giornata prevede match tra diverse squadre, tutti in programma nello stesso impianto.

Lunedì 16 marzo 2026 torna la Kings League Italia con la terza giornata dello Split 2. Sei partite alla Fonzies Arena di Cologno Monzese a partire dalle 17:00: ecco il calendario completo, gli orari ufficiali, i match da non perdere e dove seguire i risultati in tempo reale. Dopo due giornate la classifica ha già sorpreso tutti: gli Underdogs di Mirko Cisco sono in testa con 2 vittorie su 2 e un impressionante +8 di differenza reti, mentre i TRM campioni in carica sono scivolati all’ottavo posto. Caesar e Boomers ancora a zero punti cercano disperatamente il primo successo. La terza giornata può ribaltare ancora tutto. Indice. Classifica dopo la seconda giornata: il punto della situazione. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Kings League, calendario della terza giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati live

Articoli correlati

Kings League, calendario della prima giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveLunedì 2 marzo 2026 si alza il sipario sullo Split 2 della Kings League Italia: ecco il calendario, gli orari della prima giornata di Kings League...

Kings League, calendario della seconda giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveLunedì 9 marzo 2026 torna la Kings League Italia con la seconda giornata dello Split 2.

Tutti gli aggiornamenti su Kings League

Temi più discussi: Kings League, pubblicato il calendario della prima giornata: gli orari dei match; Kings League Fantasy 2026 globale e gratuito; Kings League Lottomatica.sport Italia | Giorno 2 in Diretta Streaming | DAZN IT; Kings League Lottomatica.sport Italy: Seconda giornata dello Split 2.

Kings League, calendario della terza giornata dello Split 2: orari ufficiali, match e come seguire i risultati liveKings League Italia, terza giornata Split 2: orari ufficiali, calendario partite del 16 marzo 2026 e risultati in tempo reale. atomheartmagazine.com

Kings League, via al secondo Split: calendario e orari della prima giornataKings League, calendario e orari della prima giornata del secondo Split: programma completo e partite chiave alla Fonzies Arena. milanosportiva.com

SOCIETA' DILETTANTISTICHE VS KINGSLEAGUE : SCONTRO TOTALE! Negli ultimi mesi il rapporto tra il calcio dilettantistico tradizionale e la Kings League sta diventando sempre più teso. Quello che inizialmente sembrava solo un fenomeno mediatico o u facebook

RT @acmilan: Buon compleanno, Spizzi! Enjoy your kings league career x.com