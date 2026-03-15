kimi una nuova era antonelli trionfa in cina a 19 anni e fa la storia

A 19 anni, Antonelli ha vinto in Cina, diventando il più giovane a conquistare quella gara. La sua vittoria rappresenta un record e un traguardo importante nel mondo dello sport. La gara si è svolta senza intoppi, e il giovane atleta ha concluso la competizione con un risultato che resterà nella memoria. La vittoria è stata ufficializzata e comunicata dagli organizzatori dell’evento.

Roma, 16 marzo 2026 – Sogna, ragazzo sogna. Così cantava Roberto Vecchioni, uno che di emozioni se ne intende. E allora piangi, ragazzo piangi. Perché Kimi Antonelli è un ragazzo e come tutti i giovanissimi sani ha il cuore di burro. Si è sciolto in lacrime ancora dentro l’abitacolo, non ha nascosto la commozione quando si è trovato davanti ad una selva di microfoni. Ed era comprensibile la sua bambinesca felicità quando si è ritrovato sul podio insieme all’idolo dell’infanzia, quel Lewis Hamilton di cui ha preso il posto in Mercedes. Se questa non è una fiaba, facciamo che ci somiglia tanto. E adesso? Sogna, ragazzo sogna. In testa al Mondiale c’è Russell, ma un Harry Potter così determinato e così maturo può sognare in grande. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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