Kimi | pole perfetta riscatto totale dopo sprint difficile

Kimi ha ottenuto la pole position dopo una sessione di qualifiche intensa, dimostrando grande precisione e determinazione. La sua performance arriva in seguito a una gara sprint difficile, e il suo tempo è risultato il più rapido tra tutti i piloti. Sebbene alcuni abbiano citato la sfortuna di un altro concorrente nel Q3, il risultato finale è frutto di un lavoro accurato in ogni settore.

La pole position è di Kimi, che ha dimostrato freddezza e riscatto dopo una gara sprint complicata. Qualcuno potrebbe attribuire il successo alla sfortuna di Russell nel Q3, ma la realtà è un lavoro millimetrico in ogni settore. Il giro vincente è stato costruito con precisione assoluta quando contava davvero. L’evento si svolge domenica 15 marzo 2026 alle ore 02:45, momento in cui la sessione di qualifica è già conclusa. La trasmissione del Gran Premio inizia stasera alle 8 su e sarà disponibile anche in streaming su NOW. Non si tratta solo di fortuna, ma di capacità di gestire la pressione e trasformare le difficoltà della sprint in un risultato concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Kimi: pole perfetta, riscatto totale dopo sprint difficile Articoli correlati Kimi Antonelli gira in monopattino e poi ringrazia i tifosi dopo la poleFormula 1, la ricognizione del circuito: un giro notturno quasi profetico a Shanghai. Gp di Shanghai: Kimi Antonelli riporta l'Italia in pole dopo 17 anniAGI - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di... 20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master