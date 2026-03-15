Kimi | pole perfetta riscatto totale dopo sprint difficile
Kimi ha ottenuto la pole position dopo una sessione di qualifiche intensa, dimostrando grande precisione e determinazione. La sua performance arriva in seguito a una gara sprint difficile, e il suo tempo è risultato il più rapido tra tutti i piloti. Sebbene alcuni abbiano citato la sfortuna di un altro concorrente nel Q3, il risultato finale è frutto di un lavoro accurato in ogni settore.
La pole position è di Kimi, che ha dimostrato freddezza e riscatto dopo una gara sprint complicata. Qualcuno potrebbe attribuire il successo alla sfortuna di Russell nel Q3, ma la realtà è un lavoro millimetrico in ogni settore. Il giro vincente è stato costruito con precisione assoluta quando contava davvero. L’evento si svolge domenica 15 marzo 2026 alle ore 02:45, momento in cui la sessione di qualifica è già conclusa. La trasmissione del Gran Premio inizia stasera alle 8 su e sarà disponibile anche in streaming su NOW. Non si tratta solo di fortuna, ma di capacità di gestire la pressione e trasformare le difficoltà della sprint in un risultato concreto. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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