Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1 a Shanghai, diventando il più giovane pilota italiano a salire sul podio nel massimo campionato. Il diciannovenne ha dichiarato di aver voluto riportare l’Italia sul gradino più alto e di essere riuscito nel suo obiettivo. La scena si apre con un’immagine di Antonelli che si prende qualche secondo di silenzio e respiro prima di parlare.

Bologna, 15 marzo 2026 — La prima immagine è quella di un ragazzo che abbassa la testa e cerca aria prima ancora delle parole. Nel caos felice del parco chiuso del Gp di Cina, Andrea Kimi Antonelli impiega qualche secondo per realizzare davvero cosa è successo: il casco ancora tra le mani, gli occhi lucidi, la voce rotta dall’emozione. “ Non riesco a parlare, sto per piangere, ma grazie mille a tutti, al mio team, perché mi ha aiutato a realizzare questo sogno”. A 19 anni, il primo successo in Formula 1 non arriva soltanto come una vittoria: arriva come una dichiarazione di appartenenza a un livello che finora sembrava solo promesso. La vittoria italiana dopo 20 anni di assenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Kimi Antonelli trionfa a Shanghai, prima vittoria in F1 a 19 anni: "Volevo riportare l'Italia sul gradino più alto del podio, ci sono riuscito"

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Una selezione di notizie su Kimi Antonelli

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