Kimi Antonelli sei nella storia! Trionfo strepitoso nel GP di Cina

Il 19enne Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Cina, portando l’Italia sul podio di Formula 1 dopo 20 anni. La gara si è conclusa con un successo che ha sorpreso molti, segnando una tappa importante per il giovane pilota. Antonelli, alla sua prima vittoria in questa categoria, ha dominato la corsa e ha fatto registrare un risultato storico per il motorsport italiano.

Gara leggendaria del giovanissimo 19enne Kimi Antonelli, che conquista il GP di Cina con merito, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in Formula 1 dopo 20 anni, l’ultimo fu Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Kimi Antonelli, sei nella storia! Trionfo strepitoso nel GP di Cina Articoli correlati F1, Gp Cina: Kimi Antonelli fa la storiaVincere il primo gran premio in Formula 1 è una gioia enorme per ogni pilota: farlo a 19 anni e sei mesi è un’impresa davvero leggendaria. Gp della Cina, Kimi Antonelli nella storia: è lui il più giovane poleman di sempre. "Vorrei portare l'Italia sul gradino più alto del podio"Sarà infatti il portacolori della Mercedes a scattare davanti a tutti nel Gran Premio della Cina, seconda prova del mondiale di F1 C’è un nuovo nome... Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli Temi più discussi: Kimi Antonelli, un bolognese in prima fila in Formula 1: Ora voglio concludere l’impresa; Kimi Antonelli, il più giovane di sempre in pole in F1. Chi è il pilota italiano della Mercedes: Riporterò l'Italia a vincere; Kimi Antonelli: A metà stagione ho pianto tanto. Ora mi so gestire, ma i record non mi interessano; Cina, Kimi Antonelli riscrive la storia con la pole ma la Ferrari c'è. Andrea Kimi Antonelli, chi è il pilota italiano che ha vinto in Cina: scartato dalla Ferrari a 11 anni, il motivo del soprannome, la famiglia, l'ex che l'ha lasciatoIl motorsport italiano ha finalmente il suo nuovo eroe. A soli 19 anni Kimi Antonelli ha scritto una pagina di storia con la Mercedes vincendo la sua prima gara in Formula 1 in Cina il 15 ... leggo.it Kimi Antonelli trionfa al Gp di Shangai: è il primo italiano a vincere dopo 20 anniLa vittoria del giovanissimo Antonelli (19 anni) segna il ritorno di un italiano al successo in F1 dopo 20 anni ... dire.it TRIONFO ITALIA IN F1 / Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 an facebook ANTONELLI TRIONFA IN CINA Dopo la pole position conquistata nelle qualifiche, Kimi Antonelli mantiene il primato anche in gara. La prima vittoria di un italiano dal 2006, l'ultimo è stato Giancarlo Fisichella. Alle sue spalle Russell. x.com