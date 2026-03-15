Kimi Antonelli riporta l’Italia a vincere in F1 | il più giovane poleman della storia trionfa in Cina Primo podio Ferrari per Hamilton

Il 15 marzo 2026, in Cina, Kimi Antonelli è diventato il più giovane poleman nella storia della Formula 1 e ha portato l’Italia a vincere di nuovo in questa categoria, dopo vent’anni dall’ultimo successo di Giancarlo Fisichella nel 2006. Antonelli ha conquistato il primo podio Ferrari di questa stagione, mentre Lewis Hamilton ha raggiunto il suo primo podio con la scuderia britannica.

Il 15 marzo 2026 entra di diritto nella storia dell’automobilismo italiano. Vent’anni dopo l’ultimo successo firmato da Giancarlo Fisichella (Malesia 2006), l’Inno di Mameli torna a suonare sul podio della Formula 1 grazie ad Andrea Kimi Antonelli. Il giovane talento bolognese, a soli 19 anni e mezzo, ha dominato il Gran Premio della Cina al volante della sua Mercedes, completando un weekend perfetto iniziato con la conquista della pole position più giovane di sempre. La gara di Antonelli. Antonelli ha gestito la gara con la maturità di un veterano, chiudendo davanti al compagno di squadra George Russell e regalando alla Mercedes una doppietta che mancava da tempo. 🔗 Leggi su Open.online

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Una selezione di notizie su Kimi Antonelli

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Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è divent facebook

La prima vittoria di Kimi Antonelli in Formula 1 x.com