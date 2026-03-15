A Miami, Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position nelle qualifiche, assicurandosi la prima casella di partenza per la gara. La competizione si avvicina e il pilota italiano si prepara a scendere in pista con ottime possibilità di arrivare tra i primi. La sessione si è conclusa con Antonelli in testa, lasciando gli altri concorrenti a inseguire.

Sotto i riflettori di Miami, Kimi Antonelli ha conquistato la posizione di partenza ideale per la gara imminente. Il pilota bolognese non si accontenta del successo ottenuto nella sprint precedente, ma punta ora a un risultato storico: riportare l’Italia sul gradino più alto del podio. La sessione di qualifiche è stata descritta come pulita e priva di errori, nonostante le difficoltà tecniche incontrate durante il giro. La strada verso la vittoria sarà ardua, poiché il pilota ha dovuto gestire problemi di bilanciamento e una marcata tendenza al sottosterzo già dal secondo turno delle qualifiche. Nonostante queste sfide meccaniche, è riuscito a costruire un giro competitivo che gli garantisce il via in prima posizione per la corsa principale prevista domani. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kimi Antonelli: pole a Miami, l’Italia punta al podio

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