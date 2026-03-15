Khark sotto attacco | Trump punta la spina dorsale dell’Iran

Khark è sotto attacco in un momento di tensione crescente tra gli Stati Uniti e l’Iran. Gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare che ha avuto ripercussioni significative, coinvolgendo direttamente questa regione. La situazione si è evoluta rapidamente, portando a un’occasione che ha scosso gli equilibri locali e internazionali, segnando un punto di svolta nelle dinamiche in corso.

Svanita l’illusione di una vittoria facile, gli Usa si trovano di fronte a una realtà diversa. L’operazione militare è diventata un evento sismico le cui onde d’urto stanno colpendo le fondamenta economiche, sociali e politiche del pianeta. Trump, in un annuncio trionfale, dà notizia: «Il Comando centrale degli Stati uniti ha condotto uno dei più potenti bombardamenti nella storia del Medio oriente, annientando completamente ogni obiettivo militare sull’isola di Khark, il gioiello della corona iraniana». Khark è una piccola isola corallina nel Golfo Persico, a 25 km dalla costa iraniana, collegata tramite pipeline ai grandi giacimenti petroliferi del sud-ovest dell’Iran. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran Articoli correlati La logistica bergamasca, “spina dorsale” del gigante manifatturiero orobicoLa logistica è il motore invisibile che fa correre l’industria della nostra provincia. Il Veneto celebra le donne, Stefani: «La spina dorsale della nostra comunità»«È il genio femminile la forza capace di trasformare un problema in una soluzione, una fragilità in dono e punto di forza. Conflitto in Iran, Sanchez risponde a Trump: “La Spagna dice no alla guerra” Tutto quello che riguarda Khark sotto Discussioni sull' argomento Khark sotto attacco: Trump punta la spina dorsale dell’Iran; Kharkiv sotto attacco: 10 morti nel raid russo, Trump spinge Zelensky all’accordo; Isola di Kharg sotto attacco USA: Trump annuncia raid su basi militari, il petrolio iraniano trema; Guerra in Iran, le notizie di oggi 11 marzo. Questionedistile - #Senzacategoria #lituani2026 #ucraini2026 Sotto le bombe di Kharkiv, il nuoto ucraino che resiste e vince: Il nuoto ucraino continua a fare sforzi notevoli a causa della guerra dal 2022. Nella martoriata Kharkiv, il club Spartak… x.com La Russia ha colpito un edificio residenziale a Kharkiv, uccidendo almeno sette civili, tra cui due bambini. I soccorritori continuano a cercare persone sotto le macerie - facebook.com facebook