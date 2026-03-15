Nella notte tra il 13 e il 14 marzo 2026, l’isola di Kharg, situata nel Golfo Persico, è stata teatro di raid statunitensi. Nonostante gli attacchi, gli impianti petroliferi sull’isola sono rimasti intatti. La notizia ha suscitato preoccupazioni riguardo a possibili ripercussioni sul mercato del petrolio e sulla stabilità della regione.

La notte tra il 13 e il 14 marzo 2026 ha l’isola di Kharg, nel Golfo Persico, subire i raid statunitensi senza che gli impianti petroliferi venissero danneggiati. Questo episodio conferma la posizione strategica dell’arcipelago come cuore pulsante delle esportazioni iraniane, dove oltre il 90% del greggio nazionale transita verso i mercati globali. Mentre le acque profonde circondano questo territorio esteso per soli otto chilometri, la struttura rimane operativa nonostante la tensione bellica in corso. Il terminale continua a convogliare petrolio dai giacimenti centrali e occidentali verso le navi dirette soprattutto in Asia, mantenendo intatto un flusso vitale per l’economia teheranese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Kharg: raid USA, petrolio intatto e rischio crisi globale

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